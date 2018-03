später lesen Lieser Mit dem Auto in die Schutzplanke und geflüchtet Teilen

Twittern

Teilen



In den frühen Morgenstunden wurde der Polizei Bernkastel gestern ein beschädigtes Auto auf der K 134 im Bereich der Lieserbrücke kurz vor Lieser gemeldet. Als die Polizeistreife eintraf fanden sie einen total beschädigten Ford Focus ohne Kennzeichen vor, der von Kesten kommend in die Schutzplanke gekracht war, möglicherweise schon gegen 5 Uhr. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Ermittlungen am Unfallwagen führten zum Eigentümer, den die Beamten in seiner Wohnung besuchten. Der Mann war nach Polizeiangaben alkoholisiert und wurde mit zur Dienststelle genommen. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6000 Euro.