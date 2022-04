Ende einer Politkarriere : Bundespräsident Steinmeier entlässt Anne Spiegel

Berlin Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ernennt die Grünen-Politikerin Paus zur neuen Bundesfamilienministerin. Sie tritt die Nachfolge von Anne Spiegel an, die wegen Fehlern als Landesministerin nach der Flutkatastrophe zurückgetreten war.

Dabei räumte Spiegel auch ein, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte. Bereits zuvor war sie durch das Agieren am Abend der Flut massiv in die Kritik geraten - sie war über Stunden nicht erreichbar. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal. Rund 750 Menschen wurden in Rheinland-Pfalz verletzt und große Teile der Infrastruktur sowie Tausende Häuser zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren.