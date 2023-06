Politik diskutiert über Sternenkinder Mehr Schutz für Mütter nach Fehlgeburten

Gehe eine schwangere Frau am letzten Tag der 23. Schwangerschaftswoche in eine Arztpraxis und erhalte die Diagnose, dass das Herz ihres Kindes nicht mehr schlage, bekomme sie keinen einzigen Tag Mutterschutz, so Sagorski. „Würde die gleiche Frau einen Tag später in die Praxis gehen, bekäme sie 18 Wochen Mutterschutz“, so die Aktivistin. Aus medizinischer Sicht ergebe das keinen Sinn: Die Frauen seien gleich lang schwanger gewesen, hätten die gleiche hormonellen Umstellungen durchgemacht. Hinzu kommen die psychischen Leiden: „Auch in einer frühen Schwangerschaftswoche hat ein Kind schon einen Platz im Herzen seiner Mutter, den es behält, wenn es vor, während oder nach der Geburt verstirbt“, sagt Dr. Christoph Bührer, Direktor der Klinik für Neonatologie an der Berliner Charité.