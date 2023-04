So läuft die Einbürgerung ab Wie werde ich eigentlich „Deutsch“? Testen Sie Ihr Wissen!

Die Einbürgerung ist kein automatischer Prozess, auch wenn jemand bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Um den Prozess der Einbürgerung zu starten ist ein Antrag notwendig. Diesen können Ausländer ab dem 16. Lebensjahr selber stellen. Für jüngere Personen stellen Eltern oder andere gesetzliche Vertreter die Anträge. Formulare für diesen Antrag können bei der zuständigen Behörde erhalten werden. Zuständige Behörden sind in Rheinland-Pfalz die Kreisverwaltungen und in kreisfreien Städten die Stadtverwaltungen.