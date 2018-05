Rückblende

Was geschah am 5. Mai?



2016 hat London zum ersten Mal einen muslimischen Bürgermeister gewählt. Der Labour-Politiker Sadiq Khan setzte sich gegen seinen konservativen Rivalen Zac Gold­Ssmith durch.



2003 konstituiert sich die Bundestags-Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“. Das 26-köpfige Gremium soll das Parlament in Fragen der Bioethik und Gentechnik beraten.



1998 setzt Russland als letztes der 40 Mitgliedsländer des Europarates die europäische Menschenrechtskonvention in Kraft.



1996 scheitert die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg, weil sich 62,7 Prozent der Brandenburger bei einer Volksabstimmung dagegen aussprechen.



1990 treffen sich in Bonn die Außenminister der USA, der UdSSR, Großbritanniens, Frankreichs, der Bundesrepublik und der DDR zur ersten Runde der „Zwei-plus-Vier-Gespräche“ über die deutsche Vereinigung.



1955 endet das Besatzungsstatut in Westdeutschland mit dem Inkrafttreten der Pariser Verträge.



1842 bricht in der Hamburger Altstadt ein Feuer aus. Der „Große Brand“ vernichtet in den nächsten Tagen große Teile der Innenstadt. 51 Menschen sterben, 20 000 verlieren ihre Wohnung.

Was geschah am 6. Mai?



2017 Die islamistische Terrormiliz Boko Haram lässt 82 von 276 Schulmädchen frei, die 2014 im Norden Nigerias entführt wurden. Im Gegenzug entlässt die Regierung einige Rebellen aus der Haft.



2016 Papst Franziskus wird im Vatikan für seine besonderen Verdienste um Europa mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. ⇥Foto: dpa



2013 Vor dem Oberlandesgericht in München beginnt der Prozess um die Mordserie der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Hauptangeklagte ist Beate Zschäpe.



2003 Rund 15 Jahre nach Ende des Kriegs zwischen Iran und Irak kehren die letzten irakischen Kriegsgefangenen aus dem Iran in ihre Heimat zurück.



1994 Der französische Staatspräsident François Mitterrand und die britische Königin Elizabeth II. eröffnen den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal.