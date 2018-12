später lesen ADVENT Adventsmarkt auf dem Stiftsberg Teilen

(red) Zum Adventsmarkt auf dem Stiftsberg lädt der Förderverein Freunde der Kyllburger Stiftskirche für Samstag, 15. Dezember, und Sonntag, 16. Dezember, ein. Geplant sind ein Konzert für Bläser und Chor sowie Musik des Musikvereins am Samstag ab 16 Uhr, ein Hochamt am Sonntag um 11 Uhr sowie Konzerte mit Sängerin Barbara Spoo und der Nachwuchsmusikern des MV am Sonntagnachmittag.