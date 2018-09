später lesen Veranstaltungen Besucherrekord beim Treckerkino FOTO: Rudolf Höser FOTO: Rudolf Höser Teilen

Twittern

Teilen



So viele waren es noch nie: Am Samstagabend kamen Besucher mit rund 200 Traktoren zum 14. Treckerkino an der Burg Dudeldorf. Von Rudolf Höser