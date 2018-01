Bitburger Band greift nach den Fastnachts-Sternen

Die Bitburger Stimmungsband „Kamelle Kapelle“ steht am Freitag, 26. Januar, im Finale des SWR „Superfastnachters“. . Dabei handelt es sich um einen Castingwettbewerb, ausgerichtet von der SWR Landesschau, bei dem „Superfastnachter“ in den Kategorien „Büttenrede“, „Tanz“ und „Gesang“ gekürt werden. Das Finale findet in Kirchheim-Bolanden statt. Für Fans der sechs Jungs aus Bitburg und Umgebung, deren Markenzeichen rot-weiße Collegejacken geworden sind, besteht die Möglichkeit das närrische Treiben im Live-Stream (abrufbar unter www.swr.de) zu verfolgen. Die Veranstaltung selbst ist ausverkauft. Die Band tritt gegen 23 Uhr auf. „Wir freuen uns, wenn viele in der Heimat uns die Daumen drücken“, sagt Kamelle Kapelle-Sänger Martin Bermes.

Weitere Informationen zur Bang gibt unter www.kamellekapelle.de und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/kamellekapelle