Dahlem/Trimport (red) Die Veranstaltungsreihe "DJK on Tour" hat im Sportlerheim der DJK Eintracht DIST in Dahlem/Trimport Station gemacht. Es war eine Veranstaltung des DJK Diözesanverbandes Trier, der alle DJK Vereine aus der Eifel und dem Kreis Trier-Saarburg zu einem gemeinsamen Meinungsaustausch mit den Verantwortlichen auf Diözesanebene ins Sportlerheim eingeladen hatte.

Nach einem Impulsreferat von Bildungsreferent Rainald Kauer, der die 100-jährige Geschichte des Sportverbandes in den Blick nahm, wurde in einer Talkrunde mit den zwölf anwesenden Vereinsvertretern aus den DJK Vereinen: Eintracht DIST, Helenenberg, Irrel, Saarburg und Wissmannsdorf, über Anspruch und Herausforderungen der Zukunft in den DJK Vereinen diskutiert. Foto: DJK Eintracht DIST