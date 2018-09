später lesen VEREINE Arbeiterwohlfahrt trifft sich Teilen

Auf Einladung des geschäftsführenden Vorstandes treffen sich die Vorstandsmitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ortsverein Hillesheim, am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in den Milanstuben auf dem Golfplatz in Hillesheim.