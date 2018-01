Oberstadtfelder Igel rocken die Narrhalla

Das Dreigestirn der Owastodtfelder Ijeln, Garden und Büttenredner begeistern die Jecken

(red) Großes wurde den Gästen nach der Proklamation des Dreigestirns Anfang Januar versprochen und dieses Versprechen wollten die Karnevalisten am Samstag auch halten. So warteten in der bestens gefüllten Halle die Jecken gespannt auf ihre Tollitäten und das Programm, das der Karnevalsverein der Owastodtfelder Ijeln auf die Beine gestellt hatte.

Um 19.51 Uhr begrüßte Moderator Udo Nöllen das Publikum und übte die im Laufe des Abends noch häufig eingesetzte Klatsch- und Jubel-Rakete. Ausprobiert wurde diese direkt bei der Mini-Garde aus Niederstadtfeld.

Pünktlich um 20.11 Uhr erklang dann das „Trömmelchen“, gespielt vom Tambours‐ und Fanfarencorps Kelberg, das den Einmarsch der zwei Oberstadtfelder Garden, der Grünen Garde, des Vorstands und natürlich des Dreigestirns durch die jubelnden Jecken begleitete.

Dem Dreigestirn mit Prinz Heinz I., Bauer Beppo I und der Lieblichkeit Heinzi I. sah man die Freude an der überwältigenden Begrüßung und Kulisse im Saal an. Unterstützt durch die „Neroburger“ Band sang jeder der Drei sein Sessionslied - mit Unterstützung des Publikums. Dann zeigte die Teenie-Garde Oberstadtfeld ihren Tanz, bevor ein „Armer Teufel“ (alias Herbert Schäfer) die Bühne betrat und aus dem Nähkästchen plauderte, was mit viel Beifall belohnt wurde. Die Obermöhnen brachten als englische Schüler mit Lehrerin Bruni Fischer dem Saal die wichtigsten Kölner Aussprüche bei.

Anschließend gab es ein wahres Feuerwerk an erstklassigen Tänzen der Oberstadtfelder großen Garde sowie der Funkengarden aus Neroth und Wallenborn sowie der Gossberg Narren (Showtanzgruppe aus Waldorf-Zilsdorf) als Piloten. Natürlich wurden auch die Gastvereine aus Neroth, Niederstadtfeld, Wallenborn und Daun gebührend auf der Bühne begrüßt und bekamen den Orden vom Dreigestirn überreicht. Das Männerballett Neroth zeigte einen tollen Tanz und heizte die Stimmung richtig an, bevor das eigene Männerballett aus Oberstadtfeld Ovationen für seinen Auftritt erhielt. Die Geschichte von Schneewittchen und ihren Zwergen wurde perfekt inszeniert. Neben rhythmischen Tanzeinlagen wurde zunächst erfolglos versucht, mit einer echten Autobatterie das Schneewittchen Helmut wieder zu beleben, was erst später Prinz Guido mit einem Kuss gelang. Energiegeladen war auch der „spacige“ Showtanz der TG Hinterbüsch & Friends, bei dem sogar die Kostüme leuchteten und die wieder einmal mit ihrem akrobatischen Auftritt alle begeisterten.

Zum Abschluss rief der zufriedene Moderator Udo Nöllen alle Akteure auf die Bühne und Bauer Beppo ließ es sich nicht nehmen, im Namen des Dreigestirns allen Unterstützern auf und hinter der Bühne, aber auch des Auf-, Abbau- und Putzteam nochmals recht herzlich für ihren Einsatz zu danken. Die letzte lautstarke „Rakete“ des Abends gab es daher für die Vorstandsmitglieder und alle Helfer, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben.

Die Neroburger sorgten zum Abschluss mit Karnevalsliedern, mal „rockig“ und mal „mit Hätz“ für fröhliche Karnevalsstimmung. Andreas Bauer unterhielt dann als DJ Hensen bis in die frühen Morgenstunden.

Mitwirkende: Moderator Udo Nöllen, Dreigestirn mit Prinz Heinz I, Bauer Beppo I. und Jungfrau Heinzi I., Teenie-Garde Oberstadtfeld (Trainerin Tabea Scholzen), Große Garde Oberstadtfeld (Trainerin Anna-Lena Zapp), Grüne Garde Oberstadtfeld, Männerballett Oberstadtfeld (Trainerin Carina Reyes-Maldonado), Herbert Schäfer als Armer Teufel, Obermöhnen mit Bruni Fischer, Große Garde Neroth (Trainerin: Michaela Lenzen), Mini-Garde Niederstadtfeld (Trainerinnen: Simone Kober und Biggi Thömmes), Große Garde Wallenborn (Trainerin Laura Peters), Männerballett Neroth (Trainerin Nina Kuhn), Showtanzgruppe der Gossberg Narren Walsdorf‐Zilsdorf (Trainerinnen: Elke und Silke Haas) und Showtanzgruppe TG Hinterbüsch & Friends (Trainerin: Daniela Meiser), Band Neroburger, DJ Hensen (Andreas Bauer), Gastvereine: NCV Neroth, Karnevalsfreunde Niederstadtfeld, Wallenborner Knallköpp, Dauner Narrenzunft