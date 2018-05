Eifelverein wandert von Kennfus nach Bad Bertrich

Der Eifelverein Gillenfeld lädt zur „Sonntagswanderung“ am 6. Mai ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Backhaus in der Holzmaarstraße in Gillenfeld. Von dort aus geht es mit Privatautos nach Kennfus. Dort geht es auf eine Rund-Tour über zum großen Teil nicht gekennzeichnete Wege von Kennfus durch das Erdenbachtal nach Bad Bertrich. Die Strecke ist etwa zwölf Kilometer lang und moderat. Sie dauert etwa vier Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführer ist Herbert Peck. Weitere Informationen unter: http://www.eifelverein.net/gillenfeld/