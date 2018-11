Programm/Parken

Samstag, 1. Dezember: geöffnet von 12 bis 20 Uhr; gegen 14 Uhr Flötengruppe der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm; ab 15 Uhr St. Nikolaus und Knecht Ruprecht erwarten die Kleinen an der Pfarrkirche; gegen 16 Uhr Cantando Messerich in der Pfarrkirche; gegen 16 Uhr Jugendorchester Beilingen-Herforst; gegen 17 Uhr die Dudeldorf Lion Pipes & Drums ziehen durch den Ort; gegen 18 Uhr Uhr Bläsergruppe Herforst; ab 18.30 Uhr Hüttenzauber an der Burg mit DJ Mut.

Sonntag, 2. Dezember: geöffnet von 11 bis 19 Uhr: 13 Uhr Konzert „Weihnachten am Kamin“ in derPfarrkirche; gegen 14.30 Uhr „Weihnachten erleben, wie es früher war“ in der Kirche; ab 15 Uhr Nikolaus und Knecht Ruprecht erwarten die Kleinen an der Kirche.

Parken: Einbahnstraßenregelungen gelten auf der L 38 aus Richtung A60/Badem, ab Ortseingang in den Ort bis Einmündung Mettericher Straße und auf der L 36 aus Richtung Kreisel/B50, ab Ortseingang in den Ort bis Einmündung Mettericher Straße sowie auf der Mettericher Straße bis Ortsausgang Einfahrt Gewerbegebiet. Das Parken ist auf den oben genannten Straßen erlaubt.

Infotelefon: 06565/2255 oder 06565/2413 oder unter www.

gewerbeverein-dudeldorf.de