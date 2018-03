50 Sänger lernen Psalme kennen

(red) Die beiden Dekanate Bad Kreuznach und Simmern-Kastellaun haben ein Singwochenende im Exerzitienhaus Sankt Thomas in der Eifel organisiert. Unter den 50 Sängern waren auch welche aus Zerf und Hentern. Unter dem Motto „Mein Herz ist bereit“ wählte Kirchenmusiker Bernd Loch für sie Psalmvertonungen unterschiedlicher Komponisten aus. Pastoralreferentin Judith Schwickerath gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Psalmen. Ein Höhepunkt war die musikalische Gestaltung des Hochamts in der Pfarrkirche von Sankt Thomas. ⇥Foto: Bistum Trier