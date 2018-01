Amtsgericht bleibt an Fastnacht geschlossen

Das Amtsgericht in Hermeskeil ist am Rosenmontag, 12. Februar, und am Dienstag, 13. Februar, ganztägig geschlossen. Das teilte die Leitung des Amtsgerichts mit. An den beiden Fastnachtstagen werde jedoch ein Bereitschaftsdienst für den gesamten Bezirk des Landgerichts Trier eingerichtet. Dieser Dienst sei zuständig für Entscheidungen der Amtsgerichte im oben genannten Bezirk außerhalb der regulären Dienstzeiten, die keinen Aufschub duldeten. Der Bereitschaftdienst ist am 12. und 13. Februar von 6 bis 21 Uhr unter Telefon 0651/466-1657 erreichbar.