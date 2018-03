Flucht nach Parkunfall auf Globus-Parkplatz

Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Frau, als sie am Montag, 29. Januar, gegen 10.50 Uhr zu ihrem auf dem Parkplatz des Hermeskeiler Globus-Markts in Hermeskeil geparkten Auto zurückkehrte. Der silbergraue Ford B-Max war offenbar während ihres Einkaufs zwischen 10 und 10.50 Uhr durch ein anderes Auto am Heck beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete,. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr unter Telefon 06503/91510 zu melden.

((red))