Familientreffen bleibt im Dorf

Die deutsch-französische Partnerschaft

1991 gab es erste Schritte in Richtung Partnerschaft. 1992 besuchte eine Heidenburger Delegation Villeblevin, 1993 folgte der Gegenbesuch. Beurkundet wurde die Partnerschaft im September 1994, wofür mehr als 60 Heidenburger nach Frankreich reisten. Unterzeichner waren Pierre Rathouin, damals Bürgermeister von Villeblevin, und Dietmar Jäger, sein 2012 verstorbener Heidenburger Kollege. Die Partnerschaft wurde viele Jahre auch von Vereinen und Schülern beider Gemeinden gelebt.

Familientreffen

Nach einem Empfang am Anreisetag wird am Samstag ab 14 Uhr in der Heidenburghalle und auf dem angrenzenden Schulhof gefeiert: mit Kaffee und Kuchen, Spielen für alle Generationen, Verlosung und Foto-Ausstellung. Zum abendlichen Würstchengrillen mit Spießbraten und Salaten sind alle Interessierten willkommen. Helmut Schander will dann zur Tanzmusik aufspielen. Samstagvormittag und Sonntag steht den Gastgeber- und Gastfamilien zur freien Verfügung, bevor es am Sonntagnachmittag Abschiednehmen heißt. (urs)