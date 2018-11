Das Unternehmen Innogy arbeitet am Aufbau der flächendeckenden Breitband-Infrastruktur für schnelles Internet im Auftrag des Landkreises Bernkastel-Wittlich.

In wenigen Wochen wird auch die Gemeinde Merschbach an das schnelle Netz angeschlossen. Anwohner werden dann mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde auf der Datenautobahn surfen können, für Gewerbegebiete im Ausbaugebiet sind sogar noch höhere Bandbreiten möglich. Eine Info-Veranstaltung für Anwohner, Selbstständige und Gewerbetreibende findet am Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr, in Merschbach in der Ortsstraße 1 statt.