(red) Die Besucher des Wildfreigeheges Wildenburg in Kempfeld können am Samstag, 27. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr den europäischen Grauwolf bei der „Wolfsheulnacht“ kennenlernen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Eingang des Wildfreigeheges. Die Teilnahme kostet zehn Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06786/7212.