Gesundheitswesen : Krankenhaus Saarburg: Kreistag stimmt für Partnersuche

Saarburg Die Entscheidung für die Suche nach einem Kooperationspartner, der beim Saarburger Krankenhaus einsteigt und eine Notfallversorgung im nördlichen Kreis aufbaut, fiel klar aus.

Einstimmig bei zwei Enthaltungen hat der Kreistag Trier-Saarburg am Montagabend Ja zu einem Interessenbekundungsverfahren gesagt. Mit einem solchen Verfahren will der Kreis herausfinden, ob private Anbieter bereit und in Lage sind, mit dem Krankenhaus Saarburg zu kooperieren. Darüber hinaus soll dieser Partner aufzeigen, wie er eine Notfallversorgung im nördlichen Teil des Kreises (VG Schweich, Trier-Land und Ruwer) aufbauen will.