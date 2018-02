Kröv hat weiter eine „vorbildliche Tourist-Information“

mit der DTV i-Marke bis 2021

(red) Zum vierten Mal in Folge wurde die Tourist-Information Kröv offiziell mit der i-Marke des Deutschen Tourismus-Verbandes (DTV) ausgezeichnet. Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ für Informationsstelle führt Urlauber auf schnellstem Wege zu der vorbildlichen Tourist-Information. Für die Tourist-Information Kröv erfolgte ein umfassender Qualitätscheck. Persönlich aber unerkannt, vor Ort, per Email, Telefon und auf dem Postweg wurde die DTV-Prüfung durchgeführt. Genau 40 Kriterien standen auf der Prüfliste: So ließen sich die Außenanlage und die Ausstattung der Tourist-Information analysieren. Beim Informationsangebot wurde überprüft, ob es lokale oder regionale Tourist-Cards, ÖPNV-Angebote gibt und ob die Gäste wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen erhalten. Die Prüfer kontrollierten auch den personellen Service. „Ich freue mich sehr“, sagte Pia Leister-Dauns, Leiterin der Tourist-Information Kröv, „dass wir unser Prüfergebnis im Vergleich zum letzten Mal nochmal verbesserten. Unser Service- und Qualitätsdenken trägt Früchte.“ 2021 steht eine erneute Überprüfung an.⇥Foto: privat

