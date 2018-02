Die Frauengemeinschaft der Kueser Pfarrei St. Briktius lädt zur Seniorenmesse an Fastnachtdienstag, 13. Februar, um 11 Uhr in den großen Saal des Jugendheims in Kues. Anschließend ist geselliges Beisammensein bei Erbsensuppe mit Würstchen, Kuchen, Mäuschen und Kaffee.