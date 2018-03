später lesen Schule Infoabend an der BBS Teilen

(red) Die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues und die Berufsbildende Schule Wittlich laden alle interessierten Schüler der Abschlussklassen an den Allgemeinbildenden Schulen sowie deren Eltern und interessierte Berufstätige zum Informationsabend am Mittwoch, 17. Januar, in die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues ein. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr informieren Vertreter der zwei Berufsbildenden Schulen des Kreises individuell über die Bildungsangebote an den beiden Schulen, wie Berufsschule, Berufsfachschule I und II, Höhere Berufsfachschule, Duale Berufsoberschule, Berufsoberschule I und II und Berufliches Gymnasium.