später lesen Erwachsenenbildung Philosophie, Medizin und Heilige Teilen

Twittern

Teilen



Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues bietet in der kommenden Woche wieder viele Veranstaltungen an. Philosophie-Interessierte können sich dem Kurs „Metaphysik und Moral: Leibniz, Metaphysische Abhandlung“ anschließen.