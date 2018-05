Spende für die Prümer Feuerwehr

(red) 309 Menschen nahmen am Benefiz-Schwimmen in Prümteil. Sie bewältigten 218 Kilometer. Die Volksbank Eifel hatte zugesagt, jede geschwommene Bahn mit zehn Cent zu unterstützen. In der Prümer Feuerwache fand die Spendenübergabe statt, wobei Volksbank-Regionalmarktleiter Berthold Thies und seine Kollegen Willi Leinen und Hermann Diederichs mit einer Überraschung aufwarteten. Statt der erschwommenen 870 Euro verdoppelte die Bank die Spende auf 1740 Euro, die Lothar Bormann, Wehrführer und stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, entgegennahm. ⇥Foto: Manfred Schuler