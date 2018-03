Ofenglut löst vermutlich Brand aus

Holzanbau in Flammen

Ein Anbau in Wincheringen hat gebrannt. Weil die Feuerwehr schnell ausgerückt ist, hat sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet - wie zunächst befürchtet. Von Wilfried Hoffmann

Ein Gebäudebrand in der Trierer Straße in Wincheringen (Verbandsgemeinde Saarburg) wurde der Leitstelle Trier am Montagnachmittag gemeldet. Der Löschzug Saarburg-Mitte und die Feuerwehr Wincheringen wurden alarmiert. Eine Drehleiter und ein großes Tanklöschfahrzeug mit 4000 Litern Fassungsvermögen wurden vor Ort bereitgehalten.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass eine Bewohnerin in einem Schuppenanbau Ofenglut in einem nicht feuerfesten Behälter entsorgt hat. Der Behälter habe Feuer gefangen und das Nebengebäude in Brand gesetzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Wincheringen konnten das Feuer rasch eingedämmt und eine im Gebäude befindliche Gasflasche vor den Flammen gerettet werden, meldet die Saarburger Wehr. Die Elf-Kilo-Gasflasche wurde abgekühlt und aus der Gefahrenzone gebracht. Der Anbau wurde stark verraucht, Fenster des Wohnhauses wurden laut Polizei beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen, hieß es. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Wincheringen, Palzem und Saarburg mit 35 Kräften, die First Responder Obermosel, der DRK Ortsverein Saarburg und die Polizei.