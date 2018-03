später lesen Weiterbildung Volkshochschule Saarburg mit neuem Programm Teilen

(red) Das neue Programm der Volkshochschule Saarburg ist erschienen. Am Montag, 29. Januar, starten Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Luxemburgisch in verschiedenen Sprachniveaustufen. Auch Kochkurse, nämlich brasilianische Küche und ein vegetarischer Kochkurs mit dem Titel „Gesundheit – unser höchstes Gut“ werden direkt zum Semesterstart angeboten. Weitere Kochkurse „Kochen für Kerle“, „Tapas“ oder „Fisch und Meeresfrüchte“ werden im weiteren Verlauf des Semesters angeboten. Wer es sportlich mag, findet im reichhaltigen Angebot von Aqua-Fitness im städtischen Hallenbad, Qilates, Wirbelsäulengymnastik und orientalischem Tanz interessante Angebote. Zudem startet ein neuer Nähkurs zu aktuellen Modetrends. Ein medizinischer Fachvortrag von Dr. Carl-Friedrich Körner informiert am 31. Januar über Altersmedizin. Weitere Vorträge werden separat angekündigt. Eine winterliche Waldwanderung von ca. 2 h Dauer mit den beiden Förstern Peter Strupp und Benedikt Gödert findet am 18. Februar statt. Am 14. April plant die VHS eine Tagesfahrt nach Reims – Anmeldungen werden bereits jetzt entgegengenommen.