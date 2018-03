später lesen Musik Workshop: Chorsingen und Tanzen Teilen

Twittern

Teilen



Chorleiter Martin Folz bietet von Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Feburar, einen Workshop für Chorenthusiasten auf Burg Lichtenberg in der Pfalz (zwischen Kaiserslautern und Trier) an. An diesem Wochenende arbeitet er mit der Tänzerin Mareike Franz zusammen. Beide kennen sich von ihrer Arbeit am Theater Trier, als Mareike dort Mitglied der ‚Susanne-Linke-Company‘ war. Beide Künstler reizt der ursprüngliche, ganzheitliche Ansatz, Musik und Gesang in der körperlichen Darstellung zu vereinen. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Workshop sind Spaß am Singen – Freude an Bewegung und vor allem Neugierde.