Einbruch ins Krankenhaus

Unbekannte Täter sind am Wochenende vom 17. bis 20. November in verschiedene Stationen eines Krankenhauses in der Trierer Nordallee eingebrochen und haben unter anderem Bargeld entwendet. Das hat die Polizei Trier jetzt mitgeteilt.