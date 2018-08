Ehranger Club 65 auf Halbtagesfahrt

Der „Club 65 Ehrang“ macht morgen eine Halbtagesfahrt nach Saarburg und Mettlach. Abfahrt ist um 13 Uhr ab Haltestelle Aldi in Ehrang. Es werden alle Bus-Haltestellen in Ehrang und Quint angefahren.

Die Teilnehmer schauen sich Saarburg um den Wasserfall herum an. Um 16.15 Uhr geht es weiter nach Mettlach. Um 18.30 Uhr können die Besucher in der Abtei-Brauerei in Mettlach am Abendessen teilnehmen. Um 20 Uhr wird die Heimreise angetreten. Der Fahrpreis beträgt 12 Euro pro Person. Anmeldungen sind am 30. August bei dem nächsten Treffen von „Club 65 Ehrang“ in der Cafeteria des Krankenhauses in Ehrang möglich oder unter Telefon 0651-62943 (Gertrud Eisenach) oder 0651-69241 (Mechthild Keul).