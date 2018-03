Fantasy-Lesung in der Trierer Stadtbibliothek

Der Trierer Autor Lyakon liest am Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff Romantic-Fantasy-Kurzgeschichten. Im wirklichen Leben als Psychotherapeut tätig, widmet er seine Freizeit dem Schreiben. Dabei kombiniert er häufig historische Fakten und erdachte Biografien und Handlungen. Die Lesung in der Bibliothek ist bei freiem Eintritt für Literaturliebhaber ab 16 Jahren geeignet.