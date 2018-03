später lesen Schule Techniker-Schule stellt sich vor und berät Teilen

Twittern

Teilen



() Die Fachschule für Technik (Balthasar Neumann Technikum) stellt sich und ihr Angebot am Dienstag, 30. Januar, ab 18 Uhr in ihren Räumen in der Paulinstraße 105 vor.