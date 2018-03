später lesen Konzert Kinder musizieren für Kinder Teilen

Der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße veranstaltet das zweite Benefizkonzert unter dem Motto: „Kinder musizieren für Kinder“ am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in der Alten Synagoge in Schweich. Mit dem Erlös des Konzertes stattet der Rotary Club Kindertagesstätten im Bereich der VG Schweich mit rotarischen Mathekisten aus. Junge Musiker der Region Trier im Alter von zehn bis 17 Jahren musizieren für Kinder gemeinsam mit Rotariern. Es erklingt Kammermusik aus drei Jahrhunderten in Duo- und Streichquartettbesetzung. Fast alle jungen Musiker nehmen am Regionalwettbewerb Trier von „Jugend musiziert“ Ende Januar teil. Die Kasse ist am 21. Januar ab 10 Uhr geöffnet. Gleichzeitig findet bis 11 Uhr ein Sektempfang mit Snacks für die Besucher statt.