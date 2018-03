Der Nachtumzug des Karnevalvereins Livia Leiwen ist schon Tradition geworden, allerdings wird es in dieser Session wieder einen Tagesumzug geben. Er findet statt am Samstag, 3. Februar, ab 14.11 Uhr und führt wie jedes Jahr durch die Römerstraße. Anschließend sind die Narren zum Feiern in die neue Bürgerhalle neben der Schule eingeladen. Dort steigt auch die Kappensitzung am Freitag, 2. Februar, 19.33 Uhr.