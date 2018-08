später lesen Beratung Energieberater informiert Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Energieberater Bernhard Andre hat am Montag, 27. August, von 8.15-12 Uhr und 12.45-15 Uhr Sprechstunde in Wittlich in der Verbandsgemeindeverwaltung, Kurfürstenstraße 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.