() Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bietet in Kooperation mit dem DRK-Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück einen neuen Qualifizierungskurs in der Kindertagespflege an. Der Kurs startet am 21. Januar 2019.