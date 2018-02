später lesen Karneval Preist Pizza, Party und Piraten FOTO: Nathalie Hartl / TV FOTO: Nathalie Hartl / TV Teilen

Twittern

Teilen



(nhl) Kreativ ging es bei dem Karnevalsumzug in Preist zu: Hier tummelten sich Pizzabäcker, Piraten, Süßwarenhändler, Steampunker und Wilde, die aus Trinkhörnern statt Bechern tranken. Insgesamt 30 Gruppen aus dem gesamten Umkreis sind durch die Straßen der Eifelgemeinde gezogen. Während einige Wagen die Jecken mit Karnevalshits beschallten, ging es an anderen Ecken des Umzugs traditionell zu. So marschierte der Musikverein Lyra aus Preist als Spielsmannszug durch seinen Heimatort.

Nathalie Hartl Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen