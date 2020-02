Gönnersdorf : Närricher Umzug in Gönnersdorf

Gönnersdorf (now) Ganz Gönnersdorf ist eine Partymeile. Bunt, laut und leuchtend kroch der närrische Lindwurm am Freitagabend durch die Hauptstraße der Gemeinde. Rund 30 Wagen nahmen an dem beliebten Nachtumzug teil und wurden von den bestens gelaunten feiernden Jecken am Straßenrand bejubelt.

Von Vladimir Nowakowski

