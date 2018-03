Volksfreund-Wandertage zu Gast in Wasserliesch und Malberg

Abwechslungsreiche Wanderstrecken und ein attraktives Rahmenprogramm.

Die schönsten Orte unserer Region und ihre reizvolle Umgebung können Sie bei unseren Familien-Wandertagen, die immer an einem Sonntag stattfinden, aktiv erkunden. Für die Teilnehmer werden jeweils vier unterschiedlich lange Wanderstrecken angeboten, davon ist eine Kurzstrecke auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Auf den abwechslungsreichen Rundwanderungen, die jeweils zentral im Ort beginnen und enden, gibt es viel zu entdecken! Die Strecken sind gut ausgeschildert und können in der Gruppe, jeweils begleitet von einem kundigen Wanderführer, oder individuell gegangen werden. Und auch für Läufer und Mountainbiker bieten die Vereine der Ortsgemeinden eine geeignete Strecke an.

Unser Frühlings-Wandertag am Sonntag, 27. Mai, führt in diesem Jahr nach Wasserliesch an die Mosel. Auf attraktiven Wanderungen mit vielen schönen Aussichtspunkten geht es unter anderem auf das Plateau des Löschemer Berges oberhalb des Ortes. Hier liegt das Naturschutzgebiet „Perfeist“ mit einer einzigartigen Vegetation. Aufgrund von günstigen Klima- und Bodenverhältnissen siedelte sich hier eine Vielzahl von inzwischen selten gewordenen und geschützten Pflanzen- und Tierarten an, vor allem Orchideen. Mit 28 Arten, bei Knabenkräutern angefangen über Bocksriemenzungen bis hin zum Gelben Enzian, ist das Gebiet eines der bedeutendsten Orchideenvorkommen Deutschlands. Fachkundige Führungen dazu finden statt.

Im Herbst am Sonntag, 16. September, geht es dann nach Malberg ins Kylltal. Der malerische Ort bei Kyllburg wird weithin sichtbar vom Schloss Malberg überragt. Die einzigartige barocke Schlossanlage besteht aus dem sogenannten Neuen Haus, dem Alten Haus, dem Arkadenbau, der Brauerei und der Kapelle. Weiter gehören der „Eiserne Garten“ und der „Runde Garten“ zu dem auf einem Bergsporn gelegenen Schloss.

Während unseres Wandertages können Sie an einer Führung durch das sehenswerte Schloss teilnehmen. Abwechslungsreiche Wanderstrecken mit wunderbaren Aussichten führen rund um den Ort.

Wanderfreunde können sich diese beiden Termine vormerken:

Sonntag, 27. Mai, Wasserliesch

Sonntag, 16. September, Malberg

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik, Darbietungen der Vereine, Ausstellungen sowie besonderen Angebote für Kinder wie die Volksfreund-Hüpfburg und unser Maskottchen „Lucky“ runden die Tage ab. Für das leibliche Wohl mit vielen regionalen Spezialitäten ist an beiden Tagen ebenfalls gesorgt. Die Ortsgemeinden Wasserliesch und Malberg sowie der Trierische Volksfreund freuen sich auf Ihre Teilnahme!