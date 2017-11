später lesen Vom Langlauf zum Biathlon: Denise Herrmann will zu Olympia Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem ersten Einzelrennen beginnt der Olympia-Winter für die Biathleten so richtig. Umsteigerin Denise Herrmann versucht sich bereits in Östersund für die Olympischen Spiele zu empfehlen. Am Mittwoch steht in Schweden der Klassiker über 15 Kilometer an. Von Thomas Wolfer, dpa