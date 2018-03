später lesen Luxemburg Luxemburg rechnet durch den Brexit mit mehr Briten Teilen

Nach dem Brexit freut man sich in Luxemburg auf mehr Briten. Etliche Unternehmen wollen von London ins Großherzogtum umziehen. „Wir gehen davon aus, dass weitere Firmen aus dem Vereinigten Königreich sich für Luxemburg als Einstieg für den europäischen Markt entscheiden“, sagt Premierminister Xavier Bettel. Luxemburg sei ein weltweit anerkannter Finanzplatz mit stabilem Wachstum. Zwei ehemalige Broker reagieren auf ihre Weise und bieten in ihrem Laden in Strassen kulinarische Leckerbissen wie Tee, Cumberland-Würstchen oder Bacon für Engländer an.