(red) Der Christliche Pfadfinderbund Saar veranstaltet am 23. und 24. Juni das Mühlenfestival an der Niederzerfermühle. Der Festivalabend am Samstag bietet alternativen, meist regionalen Bands eine Bühne.