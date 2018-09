später lesen Konzert Erfolgreicher Rock-Interpret FOTO: dpa / Uli Deck FOTO: dpa / Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



(red) Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert er Millionen Fans als glaubwürdiger Rock ‘n’ Roller weltweit. Bryan Adams ist mit seiner Ultimate-Tour am Sonntag, 24. Juni, 20 Uhr, in der Rockhal in Esch-sur-Alzette zu Gast.