Bundeswehr-Elitetruppe : KSK bekommt einen neuen Kommandeur

Berlin Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr bleibt bestehen, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nun entschieden hat - unter einer veränderten Führung. Die Wehrbeauftragte mahnt weitere Untersuchungen an.

Nach der Vorlage eines „Abschlussberichtes“ zu den Affären und Skandalen im Kommando Spezialkräfte (KSK) hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nun doch personelle Konsequenzen getroffen. Wie sie den Verteidigungspolitikern des Bundestages mitteilte, wird KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr abgelöst. Er war wegen einer „Munitions-Amnestie“ in die Schlagzeilen geraten, mit der er versucht hatte, den Verbleib von mehreren Schuss Munition zu klären, indem diese anonym zurückgegeben werden konnten. Deswegen laufen Ermittlungen.

Allerdings wird Kreitmayr nicht in die Wüste geschickt, sondern Abteilungsleiter im Streitkräfteamt. Seine Nachfolge in Calw übernimmt am 1. September Brigadegeneral Ansgar Meyer, der zur Zeit noch den Afghanistan-Einsatz leitet und mit dem Abzug vom Hindukusch befasst ist.