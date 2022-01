Omikron auf dem Vormarsch : Gewappnet gegen Personalausfälle? Katastrophenamt ist vorsichtig optimistisch

Exklusiv Berlin Die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch und in vielen Bundesländern bereits vorherrschend. Wegen der großen Zahl an Infizierten werden Personalausfälle befürchtet, die das System empfindlich treffen könnten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht von ausreichenden Vorkehrungen aus.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Omikron-Virusvariante auch Deutschland voll erfasst. In immer mehr Bundesländern gilt die hochansteckende Variante inzwischen als gesichert oder wahrscheinlich dominierend – so in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wegen der rasant steigenden Zahl an Infizierten geht seit längerem die Sorge vor Personalengpässen in der sogenannten kritischen Infrastruktur - dazu zählen etwa Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Strom- und Wasserversorgung. Bisher steht vor allem eine Verkürzung der Quarantäne-Zeiten zur Debatte, um zu großen Ausfällen vorzubeugen. Das in Bonn ansässige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass ausreichende Vorkehrungen getroffen wurden.