Sieht Mission als erfüllt an : Norbert Walter-Borjans tritt nicht mehr als SPD-Chef an

Exklusiv Berlin Die SPD ist nach der Wahl stärkste Partei im Bundestag. Der bisherige Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans sieht damit seine Mission als erfüllt an und will Jüngeren Platz machen.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, der seit 2019 mit Saskia Esken in einer Doppelspitze die Partei führt, will sich beim Parteitag am 11. Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben. Dies bestätigte der SPD-Politiker unserer Redaktion. „Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen“, sagte Walter-Borjans. „Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran.“ Er habe deshalb den Vorstand seines nordrhein-westfälischen Landesverbandes gebeten, auf seine erneute Nominierung zu verzichten.