Hintergrund: Lebensmittelkontrollen : Käsespätzle als Fall für das Labor

(flor/dpa) Rund 15 000 Bundesbürger wollten in diesem Jahr über die Online-Plattform „Topf Secret“ wissen, wie es um die Hygiene in ihrem Lieblingslokal, beim Bäcker oder an der Imbissbude steht. Die gemeinsame Plattform bieten von Foodwatch und der Transparenzinitiative „Frag den Staat“ an. Beide Organisationen kritisieren, dass bisher nur ein Bruchteil der amtlichen Lebensmittelkontrollen aktiv durch die Behörden veröffentlicht werde. „Ergebnisse unserer Untersuchungen in Lebensmittelbetrieben stehen jedem Bürger auf Antrag und Nachfrage offen, so wie es das Verbraucherinformationsgesetz vorsieht“, teilt die Stadt Trier mit. 83 Anträge seien seit dem 15. Januar diesen Jahres gestellt worden. 65 Anfragen meldet der Kreis Trier-Saarburg. „Die Antworten gehen – nach vorheriger Anhörung der Betriebe – an die antragstellenden Bürger, nicht an die Plattformen.“ Ähnlich handhabt es der Vulkaneifelkreis. 36 Anfragen haben den Kreis Bernkastel-Wittlich erreicht.