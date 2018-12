Handball: Für die deutschen Handballerinnen hat sich der Medaillentraum bei der EM in Frankreich nicht erfüllt. Nach einer 21:27 (11:13)-Niederlage gegen den WM-Dritten Niederlande beendete die DHB-Auswahl das Turnier auf Rang neun.

Bei einem Erfolg hätte das Team von Bundestrainer Henk Groener in Paris um Platz fünf gespielt.

Radsport: Der britische Medienkonzern Sky wird nach dem Ende der Saison 2019 aus dem Radsport aussteigen und nicht weiter das Team Sky sponsern. Das Team soll unter einem anderen Namen ab der Saison 2020 starten, wenn ein neuer Geldgeber gefunden wird. Sky engagiert sich seit 2008 im Radsport und startete damals mit einer Kooperation mit dem Verband British Cycling. Das Team Sky, das mit Geraint Thomas, Christopher Froome und Bradley Wiggins in den vergangenen Jahren mehrere Tour-de-France-Sieger stellte, war im Februar 2009 gegründet worden.

Tischtennis: Die deutschen Profis Timo Boll und Patrick Franziska haben bei den World Tour Grand Finals im südkoreanischen Incheon schwere Auftaktgegner zugelost bekommen. Der Weltranglisten-14. Franziska trifft am Donnerstagmittag deutscher Zeit auf das 15-jährige japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto, das bereits zur Nummer fünf der Welt aufgestiegen ist. Europameister Boll spielt erst am Freitagmorgen gegen den Chinesen Liang Jingkun.

Ski-Langlauf: Der Norweger Petter Northug zieht sich aus dem professionellen Skisport zurück. Der 32-Jährige sagte am Mittwoch in Trondheim: „Skifahren ist mein Leben, und es ist schwer, das aufzugeben. Aber gleichzeitig fühlt es sich gut an.“ Northug gehört mit zweimal Olympia-Gold und 13 WM-Titeln zu den großen Stars im norwegischen Skisport. Doch die vergangenen zwei Jahre liefen nicht so gut. „In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass es nicht ausreicht, um auf dem Niveau zu sein, das für den Kampf um die Weltmeisterschaft erforderlich ist. Mein Körper kann mit der Belastung nicht mehr umgehen“, sagte Northug unter Tränen.

Biathlon: Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier absolviert am Donnerstag überraschend ihr erstes Rennen in diesem Winter. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, kommt die 25-Jährige im Rahmen des zweitklassigen IBU-Cups im italienischen Ridnaun zum Einsatz.

Ski Alpin: Felix Neureuther wird bei den Technik-Rennen im alpinen Ski-Weltcup in Alta Badia wegen seiner Daumenverletzung nicht an den Start gehen.

Eishockey: Der deutsche Meister EHC Red Bull München ist als erster DEL-Club ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reichte der Mannschaft von Trainer Don Jackson bei den Malmö Redhawks im Rückspiel ein schwer erkämpftes 5:5 (1:2, 3:2, 0:1) nach Verlängerung. Im Halbfinale treffen die Münchner zunächst am 8. oder 9. Januar auf Österreichs Meister Red Bull Salzburg. (dpa)