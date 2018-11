später lesen Dresden Dresdner Künstler Karl-Heinz Adler gestorben Teilen

Der Dresdner Künstler Karl-Heinz Adler ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren, wie die Galerie Eigen+Art am Montag mitteilte. Adler arbeitete als Maler, Grafiker und Konzeptkünstler und gilt als bekannter Vertreter der Konkreten Kunst in Deutschland. dpa