Protest gegen Löwen im Zirkus

(r.n.) Aktivisten in Tierkostümen haben am Montag in Trier gegen den Auftritt von Löwen, Tigern und Elefanten im Zirkus protestiert. Gut eine Woche vor dem Gastspiel des Circus Krone in der Stadt kritisierte der Deutsche Tierschutzbund, dass die Ansprüche an die Unterbringung von Wildtieren in einem fahrenden Unternehmen nicht zu erfüllen seien. 72 Plakate weisen ab heute an vielen Stellen der Stadt auf diesen Missstand hin. ⇥Foto: Friedemann Vetter